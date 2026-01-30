Lås upp hela webbplatsen
Folkmord

Minnesstund för Förintelsen i Vänersborg: ”Smaklöst att sprida sionistisk propaganda”

– Förintelsen instrumentaliseras och används som ett vapen för att försvara Israel och rättfärdiga ett pågående folkmord mot palestinier, säger Julia Sikström, bosatt och uppvuxen i Vänersborg, som deltog på minnesstunden.
Ulf Cahn har öppet tagit ställning för Israel, mitt under pågående folkmord i Gaza. Fotograf: Skärmdump: Facebook / Montage: Proletären
Publicerad 30 januari 2026 kl 16.23
Måndagen den 26 januari bjöd Pingstkyrkan i Vänersborg till en öppen minnesstund på Folkets hus till åminnelse av Förintelsen. Huvudtalare på minnesstunden var Ulf Cahn, kommunikationschef för Med Israel för fred (MIFF), som den 15 september förra året bjöd in en IDF-soldat som deltagit i folkmordet i Gaza att föreläsa i Stockholm. – Jag såg…

