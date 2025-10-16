Lås upp hela webbplatsen
Yttrandefrihet
Moderat vill stoppa pjäs om Natomedlemskapet
Toppmoderaten Kristofer Tamsons vill stoppa de kommunala bidragen till Teater Tribunalen i Stockholm. Tamsons gillar inte Richard Turpin som regisserar pjäsen Pang i bygden, om det svenska Nato-medlemskapet.
Richard Turpin, vars pjäs Moderaten Kristoffer Tamsons vill stoppa. Fotograf: Proletären
Publicerad 16 oktober 2025 kl 12.00
Det är regissören Richard Turpin som får den koleriske moderaten Kristofer Tamsons att gå i taket: Turpin regisserar pjäsen Pang i bygden, om det svenska medlemskapet i Nato och om hur Sverige ockuperas av en främmande makt. Föreställningen har premiär på Teater Tribunalen på Hornsgatan i Stockholm nu på lördag (18 oktober). – Det har…
