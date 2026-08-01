Ökat våld mot journalister på Västbanken

Det israeliska våldet mot journalister blir allt värre. Just nu genomför den israeliska armén en kampanj på Västbanken, där journalister som rapporterar om bosättarnas våld mot palestinska familjer, beskjuts, hotas och trakasseras. Under de tre senaste månaderna har organisationen Journalister utan gränser dokumenterat flera händelser där palestinska journalister attackerats eller hindrats i sitt arbete. Vid…