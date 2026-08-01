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Ökat våld mot journalister på Västbanken
Israel trappar upp attackerna mot de journalister som försöker bevaka bosättarvåldet på Västbanken. Det rapporterar Journalister utan gränser.
Den palestinske journalisten Anas al-Sharif intervjuar en familj som lider av svält i Gaza. Fotograf: Anas al-Sharif/X
Publicerad 27 augusti 2026 kl 13.44
Det israeliska våldet mot journalister blir allt värre. Just nu genomför den israeliska armén en kampanj på Västbanken, där journalister som rapporterar om bosättarnas våld mot palestinska familjer, beskjuts, hotas och trakasseras. Under de tre senaste månaderna har organisationen Journalister utan gränser dokumenterat flera händelser där palestinska journalister attackerats eller hindrats i sitt arbete. Vid…
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