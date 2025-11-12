Om vi ska vinna måste konflikten märkas

Teslakonflikten har nu pågått i två år. Strejken har stort stöd inom IF Metall och LO. Strejkens krav, att få ett kollektivavtal, borde vara självklart i Sverige. Det är så arbetsmarknaden i Sverige hanteras och regleras, genom kollektivavtal.

Trots att strejken pågått i två år så märks den knappt. I början kunde man läsa lite snyftrepotage om kunder som inte kunde få sin nyköpta Tesla. Men det senaste året har konflikten knappt märkts av alls. Även om Tesla inte är den vanligaste bilen i Sverige så är det det mest sålda elbilsmärket 2024. Ändå rapporterar massmedia väldigt lite om denna långa konflikt.

Tesla är inget stort företag i Sverige, så konflikten berör inte så många människor direkt. Men det är en viktig konflikt. Både utifrån att kollektivavtal är sättet som arbetsmarknaden regleras på i Sverige och för att Tesla är ett klassikt antifackliga företag.

De som vinner på att konflikten inte märks är Tesla. Jämfört med IF Metall har de i princip obegränsat med pengar att låta konflikten pågå, medan IF Metall sakta tömmer sin strejkkassa. Tesla kan vänta ut konflikten och till slut låta IF Metall få en pyrrhusseger genom att underteckna ett avtal som inte innebär några förbättringar för Tesla-arbetarna. Som så många fackliga konflikter i Sverige under 2000-talet slutat.

Det är som att fackledningen försöker förringa sin organisations styrka. Eftersom LO-facken tar så få konflikter i Sverige, behöver arbetarna vinna de konflikter man ändå tar. Arbetare vinner inte på att fackliga konflikter passerar obemärkt förbi, vi bara förlorar på det. De enda som vinner på det är arbetsköparna, oavsett om de är privata eller offentliga.

I de strejker som varit under de senaste decennierna framstår det som att fackets ledning värderat sina partiböcker i det socialdemokratiska partiet högre än uppdraget att flytta fram arbetarklassens positioner i Sverige.

Om vi ska vinna en konflikt måste den märkas, den behöver störa ordningen i vardagen så att det märks att det pågår en konflikt. Istället för att hoppas på förhandlingar med det antifackliga företaget Tesla borde facket rikta krav mot kommunledningar i Sverige som upplåter mark till Teslas verksamhet.

Då skulle fackledningen ha nytta av sina partiböcker. Tycker verkligen sossar i Upplands Väsby, Mölndal, Malmö, Segeltorp, Umeå, Hisings Backa, Uppsala, Huddinge, Norrköping, Jönköping och Örebro att deras kommuner ska upplåta mark till antifacklig verksamhet?

Ledningen bör också söka solidaritet från andra arbetare. Se till att alla LO-medlemmar vet exakt vad strejken handlar om, och bjuda in Tesla-arbetare till fackens årsmöten istället för någon från LO-toppen.

För att vi ska vinna konflikten mot Tesla och andra kamper på arbetsplatserna måste vara krav höras, det är inte en fråga vi kan lämna över till fackliga ombudsmän. Det är bara att titta på resultaten av de strejker som utspelat sig under 2000-talet.

Arbetarklassen i Sverige behöver ta kamp för bättre villkor, det handlar om sänkt arbetstid och att få löner och pensioner som går att leva på. I den kampen kan vi bara lita till våra egna krafter. Tillsammans behöver vi göra det obekvämt för arbetsköpare att gå i konflikt mot våra rättigheter.