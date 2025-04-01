Lås upp hela webbplatsen
Strejkande på Tesla: Vi har inte gett upp

De strejkande på Tesla förnekar att de givit upp kampen för kollektivavtal med företaget.
Fotograf: Artur Szandrowski
Publicerad 29 augusti 2025 kl 14.54
FACKLIGT De strejkande på Tesla förnekar att de givit upp kampen för kollektivavtal med företaget. Det i motsats vad IF Metalls ordförande Marie Nilsson säger i en nyligen spridd intervju: att Metall kan tänka sig andra lösningar än just kollektivavtal. På sociala medier tillbakavisar de strejkande alla sådana rykten: ”Tro inte på allt ni läser…

