Strejkande på Tesla: Vi har inte gett upp

FACKLIGT De strejkande på Tesla förnekar att de givit upp kampen för kollektivavtal med företaget. Det i motsats vad IF Metalls ordförande Marie Nilsson säger i en nyligen spridd intervju: att Metall kan tänka sig andra lösningar än just kollektivavtal. På sociala medier tillbakavisar de strejkande alla sådana rykten: ”Tro inte på allt ni läser…