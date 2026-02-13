Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Trafik

Östermalm – lapplisornas Eldorado

Rikemans- och diplomatstadsdelen Östermalm leder felparkeringsligan överlägset. Av de 32.162 böteslapparna som skrevs ut på de tio värsta felparkeringsgatorna i Stockholm förra året, skrevs 23.643 på sju Östermalmsgator.
Valhallavägen, Östermalm. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 13 februari 2026 kl 14.00
Ingen annanstans i Sverige P-lappas så många bilar som på Östermalm i Stockholm. Något som kan tyda på att Miljöpartiets stenhårda linje mot bilister i Stockholm ger resultat. Eller på att Östermalmsbilisterna skiter i hur de parkerar – de har råd att betala böterna. Av de 32 162 böteslapparna som skrevs ut på de tio värsta…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.