”På lager 157 är personalen förbrukningsvaran”

Det är inte direkt någon julrusch på modekedjan Lagers 157:s flaggskeppsbutik på Drottningatan i Stockholm, när Proletären hälsar på. Och det vimlar inte heller av personal. Den direkta och säkerligen också oväntade frågan ”hur är det att jobba här egentligen, är det så illa som det verkar vara?”, får en ung tjej att slå ner…