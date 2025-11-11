Lås upp hela webbplatsen
Efter interna konflikterna – Pappers förbundsstyrelse sitter kvar
Efter stormen inom fackförbundet Pappers får förbundsstyrelsen sitta kvar på sina poster. Detta står klart efter en omröstning på LO-borgen. Enligt pappersarbetare Proletären pratat med handlar frågan om en eventuell sammanslagning med fackförbundet IF Metall.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 11 november 2025 kl 10.39
Förbundsstyrelsen för LO-facket Pappers får sitta kvar på sina poster. Detta beslutades på ett extrainsatt förbundsmöte med Pappers avdelningar på LO-borgen tisdagen den 4 november. Röstsiffrorna blev 34 mot 15. Upprinnelsen till det extrainsatta mötet är att 16 av förbundets avdelningar, varav majoriteten i Värmland och Dalsland, krävt styrelsens avgång. Detta efter att Pappers andra…
