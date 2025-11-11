Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Friskolor

Pengaregn över skolkoncernsägare – lärare nekas mer planeringstid

Den stora friskolekoncernen Academedia kräver kommunala pengar och säger av ekonomiska skäl nej till lärarnas krav, samtidigt som den delar ut 625 miljoner kronor till sina aktieägare.
Academedia ägs av Mellby gård, som i sin tur kontrolleras av miljardären Rune Andersson. Fotograf: Mellby gård/Academedia
Publicerad 11 november 2025 kl 16.59
Samtidigt som friskolekoncernen Academedia av ekonomiska skäl säger nej till lärarnas krav om ökad planeringstid för undervisningen, delar koncernen ut miljoner till aktieägarna. Academedia beslutade i augusti i år att dela ut 225 miljoner kronor till aktieägarna. Nu har skolkoncernen också beslutat om en variant av utdelning där ytterligare 400 miljoner kronor, som skulle kunnat…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.