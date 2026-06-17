Penningtvätt ökar när gängen tar plats i den lagliga ekonomin

Den organiserade brottsligheten har blivit allt mer integrerad i den lagliga ekonomin. Detta konstaterar 16 svenska myndigheter i en ny nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Myndigheterna bedömer att risknivån för penningtvätt nu är högre än vid tidigare granskningar och pekar särskilt ut banker, betalningsinstitut, redovisningsbyråer och fastighetsmäklare.

Samtidigt har antalet misstankerapporter om penningtvätt till Finanspolisen ökat kraftigt – från 24.505 år 2020 till 61.340 år 2024.

Rapporten varnar för att kriminella nätverk i allt större utsträckning använder så kallade möjliggörare inom företag och myndigheter för att kringgå kontroller och tvätta brottsvinster.