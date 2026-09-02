Planlöst i Stockholm – krävs storsatsning

Tillsammans med sju andra specialdistriktsförbund bjöd Stockholms FF in Stockholms politiker till en utfrågning om idrottens största utmaning – bristen på anläggningar. ”Det fanns en bred enighet om att vi behöver fler idrottsytor och snabbare processer. Men nu är det dags att gå från ord till handling”, skriver förbundet Fotograf: SFF