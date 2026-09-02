Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Planlöst i Stockholm – krävs storsatsning
”Ingen annan kommun i Sverige har ett större underskott på fotbollsplaner än Stockholm.”
Tillsammans med sju andra specialdistriktsförbund bjöd Stockholms FF in Stockholms politiker till en utfrågning om idrottens största utmaning – bristen på anläggningar. ”Det fanns en bred enighet om att vi behöver fler idrottsytor och snabbare processer. Men nu är det dags att gå från ord till handling”, skriver förbundet Fotograf: SFF
Publicerad 2 september 2026 kl 12.19
FOTBOLL Med en heldag på Sergels Torg, uppmärksammade Stockholms Fotbollförbund (SFF) i lördags bristen på fotbollsplaner i Stockholm. Det bjöds på musik, panelsamtal, streetfotboll och annat. Bristen på fotbollsplaner är inget som de etablerade partierna bryr sig om, varken nu i valrörelsen eller annars. Stockholm, med mer än 120.000 aktiva och 20.000 ideella ledare och…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.