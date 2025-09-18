Lås upp hela webbplatsen
Miljöförstöring

Protester mot giftig dumpning i havet

För någon vecka sedan blev Nämdö skärgård Sveriges andra marina nationalpark och den första i Östersjön. Nu vill Stockholms stad dumpa giftiga muddringsmassor i närheten av nationalparken.
Stockholms stad vill dumpa förorenade muddringsmassor utanför Nämdö i Stockholms skärgård. Fotograf: Arild Vågen/Montage: Proletären
Publicerad 18 september 2025 kl 14.00
Stockholms stad planerar att dumpa 200.000 kubikmeter förorenade muddringsmassor från bygget av Norra Djurgårdsstaden i Kanholmsfjärden, i havet utanför Djurö i Stockholms skärgård. Dumpningen sker i närheten av den nya marina nationalparken Nämdö skärgård. Det är 25.000 lastbilslaster giftiga muddermassor, med tungmetaller och tjärolja från industriområdet Kolkajen i Lilla Värtan som ska dumpas i havet…

