Protester mot giftig dumpning i havet

Stockholms stad planerar att dumpa 200.000 kubikmeter förorenade muddringsmassor från bygget av Norra Djurgårdsstaden i Kanholmsfjärden, i havet utanför Djurö i Stockholms skärgård. Dumpningen sker i närheten av den nya marina nationalparken Nämdö skärgård. Det är 25.000 lastbilslaster giftiga muddermassor, med tungmetaller och tjärolja från industriområdet Kolkajen i Lilla Värtan som ska dumpas i havet…