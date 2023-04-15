Protester stoppade Icas hyvling

Det var i september förra året som ägarna till Ica Kvantum i Landskrona meddelade att butiken skulle göras om och till en så kallad Supermarket, en mindre typ av butik. Arbetstimmarna för de 45 anställda skulle hyvlas, från 40 timmar i veckan till 30.

– Många var oroliga för att de helt enkelt inte skulle klara att leva på sin nya lön, sade Handelsfackets ombudsman Kamil Walicki.

De anställda protesterade, facket hängde på och vägrade ge med sig. I lokal- och fackpressen uppmärksammades de anställdas kamp. Och efter månader av strandade och sedan återupptagna förhandlingar kunde de anställda räkna in en seger: hyvlingen skrotas, och de som måste lämna företaget får rätt till a-kassa, omställningsstöd och i vissa fall, för de som varit anställda i över fem år, även avgångsvederlag.

– Allt det är en del av kollektivavtalet, säger Kamil Walicki till Arbetet. De kvarvarande anställda kan fortsätta att leva på sin lön. Det här är en bättre lösning för alla än om samtliga hade berörts och fått kontrakt som det inte går att leva på.

Den uppgörelse som nåtts mellan facket och arbetsgivaren är till väldigt stora delar identisk med de krav facket hade från början. Alla utom tre som förlorar 20 timmar tillsammans, får ha kvar sina timmar. Några av de anställda som skulle sagts upp på grund av arbetsbrist när butiken blir mindre, har hittat andra jobb under månaderna sedan arbetsgivaren lade fram kraven på hyvling av arbetstiden.

– 90 procent av det vi ville ha gick igenom, konstaterar Kamil Walicki. Ingen av de som inte vill göra det, hamnar under 30 timmar. Det var den kollektiva styrkan i klubben som gjorde att arbetsgivaren valde att återuppta förhandlingarna igen.

– Det här är ett gott exempel på hur starka man blir när man går samman i gemensamt fackligt arbete, säger Kamil Walicki.