Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Recension

Ihärdiga drömmar i bruksorten

Per Svensson kortroman Bruksdrömmar är en fin av skildring av bruksorten och personerna som bor där.
Polarn Per Svenssons kortroman Bruksdrömmar. Fotograf: Joakim Karlsson
Publicerad 21 oktober 2025 kl 17.33
Bruksorter skildras ofta gärna som ett kuriöst fenomen av utomstående betraktare. Inte sällan på ett nästintill lyteskomiskt vis, vilket inte är unikt för just bruksorten. Ju längre från makten fenomenet i fråga befinner sig (här talar jag inte bara om det rent geografiska) desto mer putslustigt, exotifierat eller buskis och främmande blir skildringen eller som…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.