Tidöregeringen
Regeringen stoppar organisation som granskar bistånd
Regeringen har givit biståndsmyndigheten Sida order om att avsluta stödet till Swedwatch, den organisation som ser till att det svenska biståndet följer mänskliga rättigheter och ett gott miljötänk.
Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa. Fotograf: Anders G Warne/Regeringskansliet
Publicerad 15 januari 2026 kl 16.00
Biståndsminister Benjamin Dousa (M) stoppar på regeringens vägnar stödet till research- och granskningsorganisationen Swedwatch. Pengarna ska istället gå till Ukraina. Swedwatch drivs av Naturskyddsföreningen, Diakonia, Afrikagrupperna, Latinamerikagrupperna, Act Svenska kyrkan och Fair Action. Några kritiska rapporter om Sveriges och EU:s dubbelmoral i biståndsfrågor blev för mycket för den SD-ledda regeringen: senast i november publicerade Swedwatch…
