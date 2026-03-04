Lås upp hela webbplatsen
Idrott & pengar
Regeringens ”idrottssatsning” täcker inte behoven
Behoven är mycket större än vad regeringens 240 miljoner kan lösa.
På bara fyra veckor fick RF in ansökningar på 120 miljoner kronor, hälften av stödet idrottsminister Jakob Forssmed (KD) utlovat. Fotograf: Arkivbild/Proletären/ Frankie Fouganthin
Publicerad 4 mars 2026 kl 11.47
När ”idrottsminister” Jakob Forssmed (KD) i januari gjorde ett stort nummer av att regeringen för 2026 anslagit 240 miljoner kronor till utvecklingen av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer konstaterade Proletären att det i förhållande till behoven handlade om kaffepengar. Behoven är mycket större än vad 240 miljoner kan lösa: en aktuell kartläggning från Riksidrottsförbundet (RF) visar att…
