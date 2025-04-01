Rygghuggar-chatt blir teater

Alingsåschatten blir teater. Pjäsen om den politiska chattgrupp som förra året skakade det politiska etablissemanget i Alingsås har premiär på Stadsteatern i Stockholm den femte september.

Alingsåschatten har premiär den 5 september på Stadsteatern i Stockholm. Den gör ett litet gästspel på Stora Teatern i Göteborg senare samma månad. Till höger: Nanna Olasdotter Hallberg Fotograf: Janne Bengtsson / Pressbild