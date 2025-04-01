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Rygghuggar-chatt blir teater

Alingsåschatten blir teater. Pjäsen om den politiska chattgrupp som förra året skakade det politiska etablissemanget i Alingsås har premiär på Stadsteatern i Stockholm den femte september.
Alingsåschatten har premiär den 5 september på Stadsteatern i Stockholm. Den gör ett litet gästspel på Stora Teatern i Göteborg senare samma månad. Till höger: Nanna Olasdotter Hallberg Fotograf: Janne Bengtsson / Pressbild
Publicerad 26 augusti 2026 kl 10.59
Det var i början av förra året som GP avslöjade härvan i Alingsås-politiken: moderaten Daniel Filipsson, socialdemokraten Simon Waern och vänsterpartisten Emily Munter hade skapat den interna gruppen Gingänget där de sexchattade och skickade nakenbilder till varandra, hånade andra politiker och kom överens i politiska frågor. Filipsson och Munter hade också en sexuell relation. Alingsåschatten,…

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