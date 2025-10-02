Lås upp hela webbplatsen
Bilattacken i Borås
Kallade demonstranterna för ”jävla svartskallar” – utreddes inte för hatbrott av polisen
Det tog flera dagar innan någon från rättsväsendet ens granskade den misstänkte gärningsmannens sociala medier. Nu är polis och åklagare är kritiska mot hur utredningen kring bilattacken i Borås i augusti förra året gått till.
Fotograf: Palestine Vision/Montaget:Proletären
Publicerad 2 oktober 2025 kl 10.55
Den 69-årige bilföraren som nu står åtalad för att ha kört in i en Palestinademonstration i Borås förra året beskrev demonstranterna som ”jävla svartskallar” för polisen. Trots det tonade polisen ner händelsen i media – och det tog en vecka innan åklagare valde att undersöka ett hatbrottsmotiv. Som Proletären tidigare kunnat visa så uppmärksammade varken…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Gick till lobbyfirma – och ljög om ekonomiskt bistånd
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Den mest bidragsberoende gruppen i Sverige – före detta riksdagspolitiker
- Lista: De tio mest bidragsberoende politikerna i landet
- Syndikalister stoppade antimilitaristiskt möte på Joe Hill-gården