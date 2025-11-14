Lås upp hela webbplatsen
Cykel
Sponsor hoppar av israeliskt cykellag
Storsponsorn Premier Tech hoppar av det israeliska cykelstall som fram tills nu burit företagets namn.
– Det är ohållbart för oss att fortsätta som sponsor, säger företaget i ett uttalande.
– Det är ohållbart för oss att fortsätta som sponsor, säger företaget i ett uttalande.
Israel Premier-Techs medverkan i tävlingar har protesterats i flera länder. Fotograf: Facebook/Alexi Dimond
Publicerad 14 november 2025 kl 12.00
Det hårt kritiserade israeliska cykellaget Israel-Premier Tech, med täta band till den folkmordsefterlyste israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu, tappar sin stora sponsor. Ett hårt slag mot stallets verksamhet. Ledningen för det kanadensiska jordbruksföretaget Premier Tech fattade i helgen beslutet att med omedelbar verkan stoppa sponsringen av stallet. “Även om vi noterat att laget beslutat ändra sitt…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Hon fängslades och torterades av Israel: ”UD struntade fullständigt i oss”
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- Medlemmar i Handels vill se Israelbojkott: ”Måste reagera på det som händer”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- KPA Pension öppnar för investeringar i vapenindustrin: ”Sorgligt hur långt det har gått”