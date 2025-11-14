Sponsor hoppar av israeliskt cykellag

Det hårt kritiserade israeliska cykellaget Israel-Premier Tech, med täta band till den folkmordsefterlyste israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu, tappar sin stora sponsor. Ett hårt slag mot stallets verksamhet. Ledningen för det kanadensiska jordbruksföretaget Premier Tech fattade i helgen beslutet att med omedelbar verkan stoppa sponsringen av stallet. “Även om vi noterat att laget beslutat ändra sitt…