Sponsor hoppar av israeliskt cykellag

Storsponsorn Premier Tech hoppar av det israeliska cykelstall som fram tills nu burit företagets namn.
– Det är ohållbart för oss att fortsätta som sponsor, säger företaget i ett uttalande.
Israel Premier-Techs medverkan i tävlingar har protesterats i flera länder. Fotograf: Facebook/Alexi Dimond
Publicerad 14 november 2025 kl 12.00
Det hårt kritiserade israeliska cykellaget Israel-Premier Tech, med täta band till den folkmordsefterlyste israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu, tappar sin stora sponsor. Ett hårt slag mot stallets verksamhet. Ledningen för det kanadensiska jordbruksföretaget Premier Tech fattade i helgen beslutet att med omedelbar verkan stoppa sponsringen av stallet. “Även om vi noterat att laget beslutat ändra sitt…

