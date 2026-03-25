Döden på jobbet

Tre arbetare dog förra veckan

Tre personer omkom i arbetsplatsolyckor förra veckan.
Fotograf: Arkivbild/Proletären
Publicerad 25 mars 2026 kl 10.58

Förra veckan dog tre personer i arbetsplatsolyckor i Sverige. Samtliga arbetare.

I torsdags skadades två män svårt vid en olycka med en grävmaskin utanför Hallsberg. De fördes till sjukhus med ambulans men deras liv gick inte att rädda.

I fredags avled den kommunanställde man i Söderhamn som i måndags föll ner i ramen av en brygga. Olyckan skedde i samband med underhållsarbete. 

Hittills i år har totalt tio personer omkommit i arbetsplatsolyckor i Sverige. Därtill har en svensk officer dött i tjänst i en lavinolycka i Schweiz.

