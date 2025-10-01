Lås upp hela webbplatsen
USA:s försvarsminister: ”Förbered er för krig”

Den högsta militära ledningen i landet kallades till ett ovanligt möte. USA-imperialismen visar upp en allt mer stridslysten och aggressiv sida.
Försvarsminister Pete Hegseth, eller rättare sagt ”krigsminister”, går till angrepp mot ”woke”-kulturen i USA:s militär i sitt tal i tisdags. Fotograf: Alexander Kubitza
Publicerad 1 oktober 2025 kl 17.33
Fler än 800 generaler och amiraler samlades under tisdagen på marinkårbasen i Quantico, Virginia, efter att ha blivit inkallade från sina militärposteringar runt om i världen. De informerades varken om sammankomstens syfte eller innehåll på förhand, något som är ovanligt. På mötet lade försvarsminister Pete Hegseth fram USA:s vision för det nyligen omdöpta ”krigsdepartementet”: –…

