USA:s försvarsminister: ”Förbered er för krig”

Fler än 800 generaler och amiraler samlades under tisdagen på marinkårbasen i Quantico, Virginia, efter att ha blivit inkallade från sina militärposteringar runt om i världen. De informerades varken om sammankomstens syfte eller innehåll på förhand, något som är ovanligt. På mötet lade försvarsminister Pete Hegseth fram USA:s vision för det nyligen omdöpta ”krigsdepartementet”: –…