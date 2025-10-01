Lås upp hela webbplatsen
USA
USA:s försvarsminister: ”Förbered er för krig”
Den högsta militära ledningen i landet kallades till ett ovanligt möte. USA-imperialismen visar upp en allt mer stridslysten och aggressiv sida.
Försvarsminister Pete Hegseth, eller rättare sagt ”krigsminister”, går till angrepp mot ”woke”-kulturen i USA:s militär i sitt tal i tisdags. Fotograf: Alexander Kubitza
Publicerad 1 oktober 2025 kl 17.33
Fler än 800 generaler och amiraler samlades under tisdagen på marinkårbasen i Quantico, Virginia, efter att ha blivit inkallade från sina militärposteringar runt om i världen. De informerades varken om sammankomstens syfte eller innehåll på förhand, något som är ovanligt. På mötet lade försvarsminister Pete Hegseth fram USA:s vision för det nyligen omdöpta ”krigsdepartementet”: –…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Gick till lobbyfirma – och ljög om ekonomiskt bistånd
- Den mest bidragsberoende gruppen i Sverige – före detta riksdagspolitiker
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Lista: De tio mest bidragsberoende politikerna i landet
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika