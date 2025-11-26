Lås upp hela webbplatsen
Ledarstick
Det krävs vänsterpolitik för att bryta ner patriarkatet
Högerpolitiken slår hårt mot kvinnor.
Fotograf: RKU
Publicerad 26 november 2025 kl 12.06
Den 25 november är det Orange Day, dagen då FN uppmärksammar mäns våld mot kvinnor över hela världen. Varje år uppger omkring 15 procent av kvinnorna i Sverige att de utsätts för våld från en närstående man. Det kan handla om en våld från en partner, expartner eller annan närstående. Mörkertalet är enormt och bara…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Vi ska inte behöva välja mellan idrott och välfärd
- Skandalvärd ägare till fastighet med lägenhetsbordell
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Avklätt i Alingsås – toppolitiker från S, M och V konspirerade i sexchatt
- Kommunisterna i Halmstad fick rätt – kommunen får inte kräva avgift för torgmöten