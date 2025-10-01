Lås upp hela webbplatsen
Wolt-bud i strejk: ”Ett slaverisystem”
Wolts matbud i Örebro har gått ut i strejk i protest mot arbetsvillkoren och sjunkande ersättning.
De strejkande matbuden samlades på företagets parkering. Fotograf: Joeri Van der Sype
Publicerad 1 oktober 2025 kl 20.07
Klockan åtta på onsdagsmorgonen samlades Wolt-buden på företagets parkering i industriområdet Aspholmen i Örebro. Gruppen växte sakta men säkert när fler bud anslöt sig – några på cykel, andra på moped eller i bil. Vanligtvis kör de ut mat till kunder, men inte under onsdagen. – I ett normalt jobb leder erfarenhet till löneförhöjning, förklarar…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Gick till lobbyfirma – och ljög om ekonomiskt bistånd
- Den mest bidragsberoende gruppen i Sverige – före detta riksdagspolitiker
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Lista: De tio mest bidragsberoende politikerna i landet
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika