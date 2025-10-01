Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Wolt-bud i strejk: ”Ett slaverisystem”

Wolts matbud i Örebro har gått ut i strejk i protest mot arbetsvillkoren och sjunkande ersättning.
De strejkande matbuden samlades på företagets parkering. Fotograf: Joeri Van der Sype
Publicerad 1 oktober 2025 kl 20.07
Klockan åtta på onsdagsmorgonen samlades Wolt-buden på företagets parkering i industriområdet Aspholmen i Örebro. Gruppen växte sakta men säkert när fler bud anslöt sig – några på cykel, andra på moped eller i bil. Vanligtvis kör de ut mat till kunder, men inte under onsdagen. – I ett normalt jobb leder erfarenhet till löneförhöjning, förklarar…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.