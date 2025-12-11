Unik RF-webb ger råd om nya anläggningar

På en ny webbplats, platsforidrott.se, ger Riksidrottsförbundet (RF) råd om hur klubbar och förbund på bästa sätt ska kunna uppföra nya arenor. Det är en både för Sverige och internationellt unik faktasamling med uppdaterad kunskap om hur man uppför, som det heter ”ändamålsenliga anläggningar och idrottsmiljöer avgörande för idrottsföreningarnas verksamhet”. Webbplatsen ger exempel på planering,…