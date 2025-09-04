Demonstration vid riksdagens öppnande: ”Nu är det nog”

Den 9 september öppnar riksdagen för hösten. I samband med det kommer nätverket Septemberuppropet att ordna en demonstration mot alla försämringar den blåbruna regeringen genomfört.

Kommunisterna i Stockholm är med och deltar i planeringsarbetet inför demonstrationen. Proletären ställde några frågor till Robert Lilja i avdelningens styrelse om planerna.

Varför är det viktigt att delta i den här demonstrationen?

– Det är en väldigt högervriden regering vi har och det finns ju ingen opposition att tala om alls. Om vi visar att vi inte accepterar detta så kanske det inte vågar gå riktigt lika långt i krigshetsen, invandrarfientligheten och nedskärningarna. Nu är det nog! Helt enkelt.

Hur har förberedelserna gått?

– Det har gått ganska bra, nu efter sommaren har det varit mer än 50 deltagare på planeringsmötena, och det är många organisationer som har ställt sig bakom plattformen. Så det kan nog bli en stor demonstration.

Okej, och om man vill gå med Kommunisterna, hur hittar man er?

– Demonstrationen kommer vara uppdelad i ett antal olika block, med varsin egen frontbanderoll. Vi kommer gå i det antimilitaristiska blocket, då vi tycker att det passar bra in i partiets pågående kampanj ”Välfärd inte vapen”. Där ser man också vår banderoll med den texten.

När och var är demonstrationen?

– Just det, den 9 september samlas vi klockan 17:30 på Mynttorget. Sedan går vi ett varv runt riksdagen vid 18:20 och avslutar med ytterligare tal på Mynttorget.