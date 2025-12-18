Lås upp hela webbplatsen
Poesi
Dikter för oss närmare varandra
Katja Alheden lyssnade till ett intressant samtal på Bersjöns Kulturhus – med en poet i Gaza.
Nima Hasan samtalade via länk med Johannes Ayuru. Fotograf: Nima Hasan/Montage: Proletären
Publicerad 18 december 2025 kl 10.35
”Jag litar på poesin”, den första dikten i Den sista fjärilen, är den palestinska författaren Nima Hasans programförklaring. Innan det senaste folkmordet kom dikterna spontant. Hon iakttog, antecknade och skrev. Sedan blev de ett sätt att fly från rädslan, skräcken – de blev ett sätt att skydda sig. Som mor till flera barn hittar Nima…
