Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Kommentar

Finansmän vill ta över tennisen – idrotten måste vara på sin vakt

Två affärsmän vill investera 100 miljoner kronor i svensk tennis. Men pengarna kommer med ett krav: hela styrelsen för tennisförbundet måste avgå.
Svensk idrott måste vara på sin vakt och skydda 51-procents regerln. Fotograf: Facebook/Svensk veterantennis
Publicerad 31 oktober 2025 kl 08.00
Det är finansmännen Christer Gardell och Ulf Rosberg som sagt sig vara beredda att lägga upp 100 miljoner kronor för att, som de själva säger, ge svensk tennis en vitamininjektion. Alla håller med om att svensk tennis behöver en sådan – standarden är långt under den tid då Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg och…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.