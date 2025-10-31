Lås upp hela webbplatsen
Kommentar
Finansmän vill ta över tennisen – idrotten måste vara på sin vakt
Två affärsmän vill investera 100 miljoner kronor i svensk tennis. Men pengarna kommer med ett krav: hela styrelsen för tennisförbundet måste avgå.
Svensk idrott måste vara på sin vakt och skydda 51-procents regerln. Fotograf: Facebook/Svensk veterantennis
Publicerad 31 oktober 2025 kl 08.00
Det är finansmännen Christer Gardell och Ulf Rosberg som sagt sig vara beredda att lägga upp 100 miljoner kronor för att, som de själva säger, ge svensk tennis en vitamininjektion. Alla håller med om att svensk tennis behöver en sådan – standarden är långt under den tid då Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg och…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Vijay Prashad: ”Sverige är en amerikansk militärbas”
- Minst sex har rest från Sverige – för att delta i Israels folkmord
- Bo Ekström döms till tre års fängelse för bilattacken i Borås – ”En seger för hela samhället”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika