Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Grönland

Grönlänningarna säger nej till USA

Stora protester mot Trumps annekteringsplaner.
Crowds gather as they wave the flag of Greenland to protest against President Donald Trump and his proposal to take over, in Nuuk, Greenland, Jan. 17, 2026. (Juliette Pavy/The New York Times) Fotograf: Juliette Pavy/The New York Times/TT
Publicerad 22 januari 2026 kl 13.24

Såväl danskar som grönlänningar gick den gångna helgen man ur huse för att demonstrera mot Trumps planer på att annektera Grönland – och införa hårda strafftullar mot länder som motsätter sig annekteringen.

Under parollen ”Hands off Greenland” samlades tusentals i den grönländska huvudstaden Nuuk, men också i Köpenhamn och flera andra danska städer. Meningen var att sända en enad signal om att ön inte är en handelsvara.

I Nuuk samlades omkring 5000 personer – vilket motsvarar närmare en tiondel av öns hela befolkning (cirka 56.000) och en fjärdedel av stadens befolkning. Det är den största protesten i landets historia.

– Vi kräver respekt för vårt lands rätt till självbestämmande och för oss som folk, skriver Avijaja Rosing-Olsen, en av arrangörerna bakom protesterna.

En tidigare undersökning visar att endast sex procent av grönlänningarna ställer sig positiva till ett amerikanskt övertagande – och hela 85 procent säger tvärt nej. I sociala medier florerar bilder på demonstranter med ”MAGA”-kepsar, en anspelning på Trumps kampanjbudskap om att göra USA stort igen, men där ”MAGA” istället står för ”Make America Go Away”.

I måndags var Trump uppe i talarstolen på World Economic Forum i schweiziska Davon. Där insisterade han återigen på att USA borde få Grönland:

”Ni kan säga ja och vi kommer att vara väldigt tacksamma. Eller så kan ni säga nej och vi kommer att komma ihåg det”.

Times senior korrespondent Philip Elliott drog i en kommentar paralleller till gangsterfrasen ”vi kan göra det på det lätta sättet eller det svåra sättet”.

Läs även

Utrikes
Kanonbåtsdiplomatins återkomst
Ledare
Det måste bli ett slut på Sveriges fjäsk för USA
Utrikes
Grönland tillhör grönländarna – inte USA eller Danmark

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag