Grönlänningarna säger nej till USA

Såväl danskar som grönlänningar gick den gångna helgen man ur huse för att demonstrera mot Trumps planer på att annektera Grönland – och införa hårda strafftullar mot länder som motsätter sig annekteringen.

Under parollen ”Hands off Greenland” samlades tusentals i den grönländska huvudstaden Nuuk, men också i Köpenhamn och flera andra danska städer. Meningen var att sända en enad signal om att ön inte är en handelsvara.

I Nuuk samlades omkring 5000 personer – vilket motsvarar närmare en tiondel av öns hela befolkning (cirka 56.000) och en fjärdedel av stadens befolkning. Det är den största protesten i landets historia.

– Vi kräver respekt för vårt lands rätt till självbestämmande och för oss som folk, skriver Avijaja Rosing-Olsen, en av arrangörerna bakom protesterna.

En tidigare undersökning visar att endast sex procent av grönlänningarna ställer sig positiva till ett amerikanskt övertagande – och hela 85 procent säger tvärt nej. I sociala medier florerar bilder på demonstranter med ”MAGA”-kepsar, en anspelning på Trumps kampanjbudskap om att göra USA stort igen, men där ”MAGA” istället står för ”Make America Go Away”.

I måndags var Trump uppe i talarstolen på World Economic Forum i schweiziska Davon. Där insisterade han återigen på att USA borde få Grönland:

”Ni kan säga ja och vi kommer att vara väldigt tacksamma. Eller så kan ni säga nej och vi kommer att komma ihåg det”.

Times senior korrespondent Philip Elliott drog i en kommentar paralleller till gangsterfrasen ”vi kan göra det på det lätta sättet eller det svåra sättet”.