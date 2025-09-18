Lås upp hela webbplatsen
Hamnarbetarförbundet
Helgeson i AD: Arbetsgivaren ska inte bestämma vem som företräder facket
Hamnarbetarförbundets vice ordförande Erik Helgeson fick stort stöd i samband med att Arbetsdomstolen höll en första muntlig förberedelse om arbetsgivarnas angrepp på förbundets fackliga verksamhet.
– Vi står upp för våra fackliga rättigheter, säger Helgeson.
– Vi står upp för våra fackliga rättigheter, säger Helgeson.
Hamnarbetarna vill att Erik Helgeson ska tillbaka till sina arbetskamrater på kajen. Fotograf: Janne Bengtsson
Publicerad 18 september 2025 kl 11.00
Det var inte första gången representanter för Hamnarbetarförbundet var på plats i Arbetsdomstolen i på Stora Nygatan i Gamla Stan i Stockholm. Och garanterat inte heller den sista. – Nej, vi är vana. Har säkert varit här 30 gånger i olika ärenden. Men det är första gången det gäller mig själv, säger Erik Helgeson till…
