Idrottsteknologi kan både hjälpa och stjälpa

IDROTTSVETENSKAP Att ta hjälp av tekniken för att hålla koll på träningen kan vara en effektiv hjälp. Men de kan också skapa stress och osäkerhet. Det visar en ny rapport från Riksidrottsförbundet (RF).

Rapporten visar att mer än hälften av eleverna på de svenska idrottsgymnasierna tar idrottsteknologisk hjälp – vanligtvis av mobilappar och pulsmätare – i sin träning. Många upplever att de får bättre kontroll över den, men var fjärde av de 418 elever och 48 tränare från 24 idrotter som intervjuats i RF-enkäten, uppger att de känner stress kring tekniken. Och i brist på adekvat analys och bristfällig återkoppling från tränare, känner nära hälften av intervjugruppen ingen förbättring i sitt tävlande.

– Resultaten visar att idrottsteknik, till exempel träningsklockor och mobilapplikationer, kan ge unga en känsla av kontroll men om analys och feedback uteblir finns risken att tekniken skapar mer stress än stöd, säger Mikael Swarén, forskare i idrottsvetenskap vid Högskolan Dalarna i rapporten.

Bristen på analys och återkoppling från tränarhåll skapar stress och osäkerhet: 25 procent av tränarna går aldrig igenom data med sina aktiva.

– Tekniken i sig gör ingen nytta om den inte diskuteras. När tränare och elever tar sig tid att tolka data tillsammans blir verktygen verkligt värdefulla, säger Fredrik Johansson, forskare i idrottsvetenskap vid GIH.