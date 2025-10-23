Kommunistiska Partiet skickar delegation till Kuba

Flera medlemmar i Kommunistiska Partiet och en representant från Revolutionär Kommunistisk Ungdom har i dagarna begett sig till Kuba. Delegationen består av totalt 17 personer, varav en är Proletärens chefredaktör August Eliasson. Det är Kommunistiska Partiets första resa till Kuba på tio år och deltagarna har framför sig ett fullspäckat program under de kommande två veckorna.

Proletären har talat med två av deltagarna på resan: Kenth Andersson från Örebro, som sitter i Partistyrelsen, och Smilla Jalasjoki från Malmö.

– Vi kommer besöka avdelningen för internationella relationer, centret för ekonomiska studier, ha möte med fackföreningar och besöka arbetsplatser och träffa arbetare. Vi kommer också ha en diskussion om Kubas hälsovård och träffa Kubanska kvinnoförbundet, säger Kenth Andersson.

Både han och Smilla Jalasjoki lyfter fram att Kuba är ett viktigt exempel i världen.

– Sedan revolutionärerna tog makten från Batista har man lyckats hålla fast vid socialismen. Trots alla svårigheter och blockader och en hel västvärld med USA i spetsen som skulle jubla om Kuba faller. Kuba har för många progressiva människor varit ett hopp och ett exempel på en annan ordning än den kapitalistiska, säger Kenth Andersson.

Smilla Jalasjoki håller med och betonar resans vikt för Kubasolidariteten:

– Del av varför vi gör den här resan är för att solidariteten med Kuba är viktigare än någonsin, där Kommunistiska Partiet utgör en viktig del av den i Sverige. Det är viktigt för oss att förstå Kubas situation och hur vi kan stötta dem på bästa sätt.

De är båda djupt kritiska till blockaden som USA utsätter Kuba för.

– Blockaden är ett inhumant och fruktansvärt våldsamt sätt att straffa ett folk vars enda brott är att vilja välja sin egen väg och att vara en suverän stat utan att styras från Washington. Folk dör på grund av blockaden. Det är ett allvarligt brott mot mänskligheten, säger Smilla Jalasjoki.

Kenth framhåller att resan är viktig för att förbättra Kommunistiska Partiets kunskaper om läget i landet:

– Vi är medvetna om att svårigheterna är stora på Kuba med brister på mat, el bränsle, infrastruktur och varor överhuvudtaget.

– En stor del av Kubasolidariteten i Europa består av att försöka sätta press på våra EU-parlamentariker att ha en självständig linje gällande Kuba, och att det faktiskt går emot EU:s egna riktlinjer att böja sig för USA:s utrikespolitik. En del av vänsterblocket är med på detta tåget, men inte vårt egna ”vänsterparti” till exempel. Men på grund av hur EU är uppbyggt så är jag väldigt pessimistisk till att det kan ske någon förändring där. FN fördömer blockaden i stort sett unisont blockaden mot Kuba varje år, men inget händer, fortsätter Smilla.

De ser båda fram emot resan och att vidareförmedla sina nya kunskaper när de kommer hem.

– Även om Kubas svårigheter blir mer tydliga och påtagliga så är jag säker vi kommer att kunna få en mycket bättre bild av situationen i landet. Vi kommer att kunna fördjupa våra kunskaper se samband och helheter på ett bättre sätt. Vi kommer att efter vår bästa förmåga förmedla alla upplevelser och nyvunna kunskaper när vi kommer tillbaka, säger kenth Andersson.

Smilla Jalasjoki hoppas på ett gott utbyte:

– Jag hoppas att vi ska bygga starkare relationer med Kuba och kunna lära oss av mycket av hur partiet funkar och hur deras samhälle är uppbyggt. En annan värld är möjlig!