Landsbygdsministern tyst när Greta Thunberg kallades judehatare och MP fascister
Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) har inga problem med att Greta Thunberg pekas ut som judehatare. Inte heller med att Miljöpartiet pekas ut som ett fascistiskt parti.
Greta Thunberg kallades judehatare och Miljöpartiet pekades ut som ett fascistiskt parti. Utan att landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) reagerade. Fotograf: Sista Måltiden/Instagram/skärmdump/Kushal Das(CC)
Publicerad 25 augusti 2025 kl 15.41
De kontroversiella ämnena haglade när landsbygdsminister Peter Kullgren under sommaren var gäst i högerpodden Sista Måltiden. Podden rattas av bland annat av Chang Frick, redaktör för den högerpopulistiska tidningen Nyheter Idag och tidigare medlem i Sverigedemokraterna. Det var Chang Frick som 2023 avslöjades ha betalat det polistillstånd den högerextreme danske politikern Rasmus Paludan behövde för…
Gå till hjälpsidorna.