Lås upp hela webbplatsen
M-politiker åtalas för välfärdsbrott
Den moderate mölndalspolitikern Alexis de la Cuadra och några av hans kumpaner åtalas för en rad ekobrott inom välfärdssektorn.
Alexis de la Cuadra har bland annat köpt fyra pistoler för skattepengar. Fotograf: Augustas Didžgalvi/Montage: Proletären
Publicerad 5 mars 2026 kl 10.00
I en 34 sidor lång inlaga till Göteborgs tingsrätt radar kammaråklagare Lotta Nielsen upp 20 åtalspunkter för lika många brott som hon hävdar att gänget kring vårdbolaget Scancia Group gjort sig skyldiga till. Scancia Groups vd är Hossein Allahyari och den moderate mölndalspolitikern Alexis de la Cuadra är styrelseordförande. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna av vårdbolaget tagit…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.