M-politiker åtalas för välfärdsbrott

I en 34 sidor lång inlaga till Göteborgs tingsrätt radar kammaråklagare Lotta Nielsen upp 20 åtalspunkter för lika många brott som hon hävdar att gänget kring vårdbolaget Scancia Group gjort sig skyldiga till. Scancia Groups vd är Hossein Allahyari och den moderate mölndalspolitikern Alexis de la Cuadra är styrelseordförande. Enligt Ekobrottsmyndigheten har ägarna av vårdbolaget tagit…