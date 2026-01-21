Lås upp hela webbplatsen
Massiv uppslutning för Israelbojkott
Närmare 800 idrotts-svenskar har nu skrivit på uppropet för en idrottsbojkott av Israel. idrottsuppropet.com samlar några av landets bästa idrottsmän- och kvinnor.
Några av många som undertecknat Idrottsuppropet för en idrottsbojkott av Israel. Fotograf: Skärmdump/Instagram
Publicerad 21 januari 2026 kl 16.00
Orienteringslandslagets Gustav Bergman är en av de senaste svenska elitidrottarna som skrivit på för en idrottsbojkott av Israel. idrottsuppropet.com har nu samlat runt 800 enskilda idrottsmän och -kvinnor samt 16 föreningar plus ett förbund, Svenska Bouleförbundet. Gustav Bergman, 35, är världsmästare i orientering och en av dem som genomskådat dubbelmoralen i den svenska idrottsrörelsen: de…
Gå till hjälpsidorna.