Folke Bernadotte – Mordet, mördarna, mannen

Låt mig börja den här artikeln med en personlig utvikning. Utan Folke Bernadotte hade den här artikeln aldrig skrivits. Det var Bernadotte som organiserade de vita bussarna, som tog polska fångar, många av dem motståndskämpar mot nazisterna, från det tyska koncentrationslägret Ravensbrück till Sverige. En av de fångarna, som fick chansen till ett nytt liv…