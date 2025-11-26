Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Göteborg

Fullknökat när Nato och krigshetsen diskuterades

Det var fullsatt på Marx-Engelshuset i Göteborg när Proletären anordnade panelsamtal om Nato och krigshetsen.
Stora salen i Marx-Engelshuset var fylld till bredden. Fotograf: Proletären
Publicerad 26 november 2025 kl 14.44

Det var fullsatt till sista stol när tidningen Proletärens chefredaktör August Eliasson på söndagen hälsade välkommen till ett öppet möte i Göteborg på temat Nato och krigshetsen.

I panelen som diskuterade detta viktiga ämne fanns Kommunistiska Partiets ordförande Povel Johansson tillsammans med Lisa Ahlqvist, ordförande för Svenska freds och skiljedomsföreningen lokalavdelning i Göteborg, samt Hamza Yalcin, författare och aktivist, aktiv i föreningen Utbildnings- och solidaritetsrörelsen.

Panelen bestående av Lisa Ahlqvist, Povel Johansson och Hamza Yalcin. August Eliasson var samtalsledare. Foto: Proletären

Det blev en givande diskussion, som både utvärderade den odemokratiska processen kring när Sverige blev medlem i USA:s krigsallians och hur hela riksdagen slutit upp kring upprustningspolitiken. Paneldeltagarnas inledningar och den efterföljande frågestunden tog inte bara avstamp i de senaste årens besvärliga utveckling för fredsrörelsen, utan resonerade även om hur man kan jobba framåt.

Ett uppskattat inslag var Björn Perborg, aktiv i Tecknaruppropet och en av medförfattarna till bildsatirstidningen Larm, som presenterade föreningens verksamhet från starten 2022 fram tills idag. Det blev en resa i både tid och bild över hur motståndet mot Nato och DCA-avtalet skildrats i ett tecknat allvar.

Björn Perborg från Tecknarupproret. Foto: Annsofi Pettersson

Som en fond mot den allvarliga situationen i världen antog mötet ett uttalande om det akuta krigshotet mot Venezuela.

Fakta

Nej till krig mot Venezuela

Imperialismens vidriga tentakler sträcker sig över hela jorden. USA tar sig rätten att besluta om hur länder runt om i världen politiskt ska styras, vilka de får handla med och vilka av deras naturresurser USA vill ha.

Med hjälp av sina lydiga knähundar runt om i världen, däribland EU och Sverige, tvingar USA oss bevittna Israels folkmord på den palestinska befolkningen. Vi bevittnar den gränslösa imperialismens fullständiga och vidriga karaktär i Sudan och Yemen. Vi ser Natos proxykrig i Ukraina och den mer än halvsekellånga blockade mot Kuba. Och vi ser hur USA i sin
rovdjursjakt på Venezuelas olja med alla medel anstränger sig för att genomföra ett maktskifte i landet. Ivrigt hjälpta av Nobels fredskommitté som valde att dela ut årets pris till en av Venezuelas mest högerextrema kuppmakare.

Venezuela befinner sig nu under ett stort krigshot. Vi ska och kommer inte blunda för ännu en demoniseringskampanj och ytterligare ett folkrättsvidrigt krig. För krigshoten i Karibien angắr oss alla. Det är ett angrepp pả alla folk som vill vara fria och oberoende.
En USA-styrd imperialistisk värld innebär att krigshot ständigt är närvarande. Mot detta måste alla fredsvänner höja sina röster, läsa på, sprida ordet samt verka för att sanktionerna mot Kuba och Venezuela avskaffas.

Antaget 2025-11-23

Ämnen i artikeln

Dela artikeln

Proletären behöver ditt stöd!

Vi har inga rika annonsörer. Vi får inget mediestöd. Däremot har vi våra läsare som inser vikten av en tidning som tydligt tar ställning. För välfärd, fred och socialism, mot högerpolitik och imperialism. Vi skildrar verkligheten och vi vill ge röst åt dem som sällan får höras i andra medier.

Så här kan du stödja oss:
PrenumereraGe bort prenumerationGe ett bidrag