Fullknökat när Nato och krigshetsen diskuterades

Det var fullsatt till sista stol när tidningen Proletärens chefredaktör August Eliasson på söndagen hälsade välkommen till ett öppet möte i Göteborg på temat Nato och krigshetsen.

I panelen som diskuterade detta viktiga ämne fanns Kommunistiska Partiets ordförande Povel Johansson tillsammans med Lisa Ahlqvist, ordförande för Svenska freds och skiljedomsföreningen lokalavdelning i Göteborg, samt Hamza Yalcin, författare och aktivist, aktiv i föreningen Utbildnings- och solidaritetsrörelsen.

Panelen bestående av Lisa Ahlqvist, Povel Johansson och Hamza Yalcin. August Eliasson var samtalsledare. Foto: Proletären

Det blev en givande diskussion, som både utvärderade den odemokratiska processen kring när Sverige blev medlem i USA:s krigsallians och hur hela riksdagen slutit upp kring upprustningspolitiken. Paneldeltagarnas inledningar och den efterföljande frågestunden tog inte bara avstamp i de senaste årens besvärliga utveckling för fredsrörelsen, utan resonerade även om hur man kan jobba framåt.

Ett uppskattat inslag var Björn Perborg, aktiv i Tecknaruppropet och en av medförfattarna till bildsatirstidningen Larm, som presenterade föreningens verksamhet från starten 2022 fram tills idag. Det blev en resa i både tid och bild över hur motståndet mot Nato och DCA-avtalet skildrats i ett tecknat allvar.

Björn Perborg från Tecknarupproret. Foto: Annsofi Pettersson

Som en fond mot den allvarliga situationen i världen antog mötet ett uttalande om det akuta krigshotet mot Venezuela.