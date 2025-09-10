Lås upp hela webbplatsen
Cykelsport
Protester mot israeliskt cykellag
Det israeliska laget Israel-Premier Tech har mötts av stora protester under cykelloppet Vuelta a España. Teamets ägare säger öppet att laget finns för att göra propaganda för Israel.
Även i Storbrittanien har Israel-Premier Techs medverkan protesterats. Fotograf: Facebook/Justice For Palestinians - Leamington Spa
Publicerad 10 september 2025 kl 16.24
Tusentals demonstranter har mött det israeliska cykellaget i Spanien runt. Bland de som protesterat finns Spaniens utrikesminister José Manuel Albares: – Vi måste skicka ett budskap till Israel om att Europa och Israel bara kan ha normala relationer när mänskliga rättigheter respekteras, sade Albares. Omfattande protester mot det israeliska laget genomfördes också under Giro d’Italia…
