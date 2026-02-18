Lås upp hela webbplatsen
Olympiskt
Radioreporter kritiserar folkmordsvänlig bobåkare – och OS-hyckleriet
I direktsändning från den olympiska bob-banan kritiserade en schweizisk radioreporter både den israeliske bobåkaren och folkmords-anhängaren Adam Edelman, och IOC:s hyckleri.
RTS-reportern Stefan Renna (höger) gick hårt på den bobåkande israelen Edelman. Fotograf: Skärmdumpar: X / Drop Site News / Montage: Proletären
Publicerad 18 februari 2026 kl 11.58
Den internationella Olympiska kommittén (IOC) stoppar ryska och belarusiska idrottsmän som är anhängare av kriget i Ukraina eller har någon som helst anknytning till den ryska militären. Men israeliska idrottsmän som talar varmt om folkmordet i Gaza är välkomna. Det hyckleriet påtalade den schweiziske radioreportern Stefan Renna i en direktsändning från bob-banan i Cortina. – Adam…
