Kommentar
S öppnar för statligt stöd till ny kärnkraft
Magdalena Anderssson accepterar utan invändning energibolagens propaganda om elbrist och den gröna omställningens stora behov av ny el samt kärnkraften som ett realistiskt miljömässigt alternativ.
Magdalena Andersson öppnar för en blocköverskridande överenskommelse kring statlig finansiering av ny kärnkraft. Fotograf: Wikimedia @ Jorchr/Frankie Fouganthin
Publicerad 4 september 2025 kl 14.24
Socialdemokraterna har hittills varit kritiska till borgarnas förslag att ge skattestöd till ny kärnkraft. Det kan bli avskräckande dyrt för skattebetalarna har Magdalena Andersson varnat. – Det är som att köpa grisen i säcken, kommenterade S energipolitiska talesman Fredrik Olofsson den i maj spikade moderatsydda lagen om statligt kärnkraftstöd. Nu har tunga namn inom kapitalet…
