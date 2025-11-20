Lås upp hela webbplatsen
Satsning på etableringsjobb gigantisk fiasko
Satsningen på etableringsjobb har blivit ett gigantiskt fiasko. SD:s och Tidö-lagets försök att råda bot på den skenande arbetslösheten har havererat totalt.
Publicerad 20 november 2025 kl 08.00
Det var satsningen som skulle ge 10.000-tals jobb, om inte fler, när staten stod för en större del av lönen och arbetsgivaren för en mindre på arbetsplatser med kollektivavtal. Det blev inga 10.000-tals jobb. Det blev inte ens 1000. Det blev 84 jobb. Arbetslösheten ökar i Sverige. 438.000 arbetslösa i oktober förra året har blivit…
