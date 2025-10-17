Lås upp hela webbplatsen
Miljö

Stopp för skärgårdsdumpning

Kampen lönade sig.
Efter omfattande protester från skärgårdsbor och andra, drar Stockholm stad tillbaka planerna på att dumpa 200.000 kubikmeter förorenade muddermassor i Kanholmsfjärden, utanför Värmdö.
Värmdöbornas protester har lönat sig – dumpningsansökan har dragits tillbaka. Fotograf: Värmdö kommun
Publicerad 17 oktober 2025 kl 08.00
När Stockholms stad ville dumpa muddermassor från bostadsprojektet i Norra Djurgårdsstaden i Kanholmsjärden, inte långt från den nyinrättade marina nationalparken Nämdö skärgård, tog det hus i helvete. – Det är som att man skulle tömma sina sopor på grannens tomt. Det gör man bara inte, sa Leif Eng från Djurö byalag i SVT. Muddermassorna är…

