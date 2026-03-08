Tekniskt strul kan vara kul

Jävla k*kdator! Ord som yttrats många gånger på denna redaktion. Det är också namnet på en ny fotoutställning på Arbetets Museum i Norrköping.

Utställningen handlar om krånglande teknik. Något som inte bara kostar de anställda en del spänningshuvudvärk, utan också samhället miljarder kronor varje år.

Bakom kameran står den prisbelönte fotojournalisten Daniel Nilsson, som tidigare plåtat tokiga hemmakontor under covidpandemin. Han har med samma underfundiga humor skildrat datorkrångel, borttappade lösenord, havererade Zoom-möten, introduktion för nya, överkrångliga system som de anställda tvingas lära sig, samt känslan av att vilja slänga ut datorn genom fönstret när en hel arbetsdag ägnats åt att lösa något teknikstrul.

Exemplen har samlats in från medlemmar i Unionen, som varit med och utformat utställningen.

– Det har varit både allvarliga och humoristiska berättelser. Allvarliga för att de tar mycket tid och frustration och kostar framförallt mycket pengar, men det är mycket man kan skratta åt i efterhand, säger Daniel Nilsson till Proletären.

– Man känner sig ibland så extremt hjälplös och ensam i de här situationerna.

Foto: Daniel Nilsson

Foto: Daniel Nilsson

Utställningen tar avstamp i tjänstemannavärlden. Men det är inte bara kontorsanställda som stångas med tekniken.

Datorer och smartphones är med på ett hörn i de flesta yrken nu för tiden. Körjournaler, stämpelklockor, scheman, orderlistor, läroplaner, sjöfartsböcker, allt är digitalt.

Och privat är vi mer teknikomslutna/beroende än någonsin tidigare. Ilskan som uppstår när något helt enkelt inte funkar som det bör… ja, den kan nog de flesta relatera till.

– Alla som upplevt en frustration kommer att känna igen sig, säger Daniel Nilsson

– Vi har gjort oss extremt beroende av det digitala och kommer inte kunna gå tillbaka till något analogt igen tror jag. Och vi är helt i händerna på något som vi inte kan styra riktigt.

När dessa rader skrivs ploppar en nyhetsnotis upp om att Visby lasarett tvingas ställa in alla operationer… på grund av teknikkrångel.