USA-idrottare räknar med hat under OS i Italien

Det är inte bara israeliska idrottsmän och -kvinnor som kan räkna med protester i OS i Milano och Cortina i februari. Också de amerikanska OS-resenärerna räknar kallt med att bli utbuade. Nu har USA:s olympiska och paraolympiska kommitté (USOPC) dragit igång kurser om vad de idrottare som ska representera USA kan vänta sig: – Vi…