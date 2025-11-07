Lås upp hela webbplatsen
Vinter-OS
USA-idrottare räknar med hat under OS i Italien
USA:s utrikespolitik, och särskilt stödet till Israels folkmord, har skapat reaktioner mot USA-idrottare på arenor runt om i världen. Nu specialtränas USA:s representanter i OS i Milano och Cortina i hur de ska möta protesterna.
Publicerad 7 november 2025 kl 08.00
Det är inte bara israeliska idrottsmän och -kvinnor som kan räkna med protester i OS i Milano och Cortina i februari. Också de amerikanska OS-resenärerna räknar kallt med att bli utbuade. Nu har USA:s olympiska och paraolympiska kommitté (USOPC) dragit igång kurser om vad de idrottare som ska representera USA kan vänta sig: – Vi…
