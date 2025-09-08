Lås upp hela webbplatsen
USA stoppar Kuba i basebollturnering
USA stänger Kuba ute från storturneringen World Baseball Classic.
Baseball är Kubas mest populära sport. Fotograf: Baseball Federation of Cuba
Publicerad 8 september 2025 kl 12.26
BASEBOLL Kubas basebollag stängs ute från den sjätte upplagan av storturneringen World Baseball Classic. 2023 nådde kubanerna semifinal i turneringen som i mars nästa år genomförs i två städer i USA, i Tokyo samt i San Juan i det USA-styrda Puerto Rico, där kubanerna lottats mot Kanada, Colombia, Panama och Puerto Rico. Arrangör är den…
