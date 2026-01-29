Barnskötare: ”En vd hade inte klarat en timme på golvet hos oss”

LO:s senaste rapport om den ekonomiska eliten sätter fingret på de skenande inkomstklyftorna. En svensk topp-vd tjänar nu lika mycket som 103 barnskötare.

– När jag hör denna siffra blir jag inte förvånad men ändå äcklad. Äcklad av de ekonomiska orättvisorna som bara växer. Äcklad av att pengarna alltid går till fel ställe. Äcklad av att det finns människor som står ut med att tjäna så mycket pengar på andra människors bekostnad, säger Felicia Diallo Kjellström, barnskötare från Stockholm, till Proletären.

103 barnskötarlöner är ett nytt rekord – i fjolårets rapport uppgavs siffran 95 barnskötarlöner, dessförinnan 91 barnskötarlöner. De ökande inkomstklyftorna är en trend som hållit i sig sedan början av 1980-talet, visar LO:s rapporter.

Felicia Diallo Kjellström har jobbat i förskolan i tio år. När hon började motsvarade en topp-vd-lön omkring 73 barnskötarlöner*.

Jobbar en vd 103 gånger hårdare än er?

– Absolut inte. Mitt jobb som är att ta hand om, underhålla, uppfostra och undervisa barn är livsviktigt: dels för att vi ska ha trygga, kloka, omtänksamma och solidariska framtida medmänniskor men också för att barnens familjer ska kunna utföra sina arbeten och samtidigt ha ett familjeliv. Vad en vd egentligen gör förutom att skriva under papper och åka runt på glassiga möten, har jag ingen aning om.

En topp-vd i ett stort svenskt företag tjänar i genomsnitt lika mycket som 103 barnskötare, enligt LO:s senaste rapport. Det är ett nytt rekord i inkomstklyftor. Grafik: Proletären

Hur länge hade han [det är oftast en han, reds. anm.] klarat sig på golvet hos er, tror du?

– Jag tror inte en vd hade klarat ens en timme på golvet hos oss. Det gäller att ha ett oändligt tålamod för barn som är vana vid att få allt serverat på ett silverfat av sina föräldrar och få dem att inse att de inte är kungar i huset, men även för barn i behov av särskilt stöd, som dagligen utsätter oss för utåtagerande beteende i form av skrik och våld, samtidigt som du ska byta bajsblöjor, hitta borttappade vantar och gosedjur, läsa kloka böcker och ha diskussioner om livsfilosofi, ta tillvara på barnens fantasi och stimulera dem lagom mycket, stötta dem i att lösa konflikter och i deras personliga och språkliga utveckling samt ge dem en lagom dos med närhet, vila, mat, rörelse ute och inne…

– Efter en jobbdag ringer det i öronen, värker i rygg och hjärta och tankarna snurrar om allt en inte hunnit säga och göra och när en inte räckte till, medan jag ska ta hand om mina egna trötta barn, laga mat, läsa saga och bemöta deras känslor med trygghet och närhet samt förklara varför pengarna inte räcker till med en kropp som skriker efter tysthet, vila och återhämtning.

* I 2016 års rapport sätts endast vd:arnas inkomster i förhållande till industriarbetarna. Då motsvarade en topp-vd-lön 53,7 industriarbetarlöner (idag 77 industriarbetarlöner). 53,7 industriarbetarlöner motsvarar cirka 73 barnskötarlöner, enligt Proletärens uträkning.