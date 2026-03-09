Dissidentlitteratur

Lås upp hela webbplatsen
Håkan Julanders Kaosdemonen är den första boken från Dissidentförlaget, en avkomma av Dissidentklubben, som sedan ett par år tillbaka eldar på missnöjets låga under den svenska och internationella politiska verkligheten.
Håkan Julander Fotograf: Daniel Gual
Publicerad 9 mars 2026 kl 12.12
Nu tar dissidenternas verksamhet också litterär form med Kaosdemonen, Politisk dikt & prosa från de omvälvande åren 2022-2025. Författare är teatermannen, skådespelaren och dissidentklubbs-grundaren Håkan Julander som samlat ldikter, tal, brev och artiklar i en läsvärd bok med förord av förre DN-kulturchefen Arne Ruth, tillsammans med Julander mycket aktiv i kampen för Julian Assange’s frihet.…
