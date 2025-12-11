Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera
Kriminalitet

Elever vid överklasskola dömda

Fyra elever från Lundsberg döms för misshandel.
Genom åren har flera elever vid Lundsberg varit inblandade i rättsprocesser. Fotograf: Wikimedia/Public domain
Publicerad 11 december 2025 kl 12.01
Fyra av de fem elever vid överklasskolan Lundsberg som åtalats för misshandel av yngre skolkamrater, döms av tingsrätten i Värmland till samhällstjänst mellan 110 och 130 timmar. En elev frikänns. Lundsbergs internatskola utanför Kristinehamn är överklassens favoritskola. De fem åtalade eleverna kommer alla från välbärgade familjer: en 17-åring från Danderyd vars familj sysslar med aktiehandel…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.