Elever vid överklasskola dömda

Fyra av de fem elever vid överklasskolan Lundsberg som åtalats för misshandel av yngre skolkamrater, döms av tingsrätten i Värmland till samhällstjänst mellan 110 och 130 timmar. En elev frikänns. Lundsbergs internatskola utanför Kristinehamn är överklassens favoritskola. De fem åtalade eleverna kommer alla från välbärgade familjer: en 17-åring från Danderyd vars familj sysslar med aktiehandel…