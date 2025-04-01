Lås upp hela webbplatsen
Fejkfack
Gult fack möter hård kritik
Journalistförbundet riktar hård kritik mot det nya fack som grundats för egenanställda frilansare. Det nya förbundet finansieras av – arbetsköparna. Ett gult fack, menar kritikerna.
Publicerad 28 augusti 2025 kl 14.52
Det är det nya Uppdragsarbetarförbundet (UAF) som nu tecknat kollektivavtal med Frilans Finans, en organisation som ser till att frilansande journalister och andra utan fast anställning får in sin lön från uppdragsgivarna. UAF är ett gult fack, det vill säga en organisation som kontrolleras av arbetsköparna och/eller i första hand går deras intressen. Det är…
