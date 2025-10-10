Lås upp hela webbplatsen
IOC under press – lovar stöd till Palestina-idrott
Den Internationella olympiska kommittén (IOC) har under hårt internationellt tryck gått med på att stödja en återuppbyggnadsplan för den palestinska idrotten.
IOC har ställt sig bakom ett program för återuppbyggnad av den palestinska idrotten, men vill inte hålla Israel ansvarigt. Fotograf: Jaber Jehad Badwan/IOC/Martin Rulsch/Montage: Proletären
Publicerad 10 oktober 2025 kl 12.00
Efter ett möte i Lausanne förra veckan mellan Jibril Rajoub, ordförande i Palestinas Olympiska kommitté, och IOC-basen Kristy Coventry, har IOC ställt sig bakom ett program för en återuppbyggnad av den palestinska idrotten. I Gaza är den idrottsliga infrastrukturen, sammanlagt 288 fotbollsplaner, sporthallar och andra anläggningar totalt raserad av de israeliska bombardemangen som också dödat…
