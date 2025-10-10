Proletären hjärta Gott Snack

Tidningen Proletären och podden Gott Snack kommer att inleda ett samarbete. Det kommer att innebära mer Proletären i Gott Snack och mer Gott Snack i Proletären.

– Vi tycker om Proletären och tidningen är en viktigt del i det annars vidriga medieklimatet som rådet just nu. Min generella uppfattning är att övrig media finns till för att slicka maktens röv, inte att granska den, säger Fredrik Söderholm, som leder Gott Snack, till Proletären.

– Därför är det viktigt att hjälpa varandra och nå ut till så många människor som möjligt.

Proletären har sedan tidigare med jämna mellanrum medverkat i Gott Snack och pratat politik och nyhetshändelser. Nu kommer alltså samarbetet bli mer officiellt. Exakt hur detta upplägg blir återstår att se men Fredrik Söderholm berättar att tanken är att Proletären ska vara ett stående inslag ungefär en gång i månaden, med en dagsaktuell händelse som dykt under övrig medias radar.

Proletärens chefredaktör August Eliasson ser fram emot samarbetet, som för tidningens läsare kommer innebära att Gott Snack blir ett återkommande inslag på kultursidorna, med citat från poddens gäster eller andra kortare texter.

– Gott Snack har både intressanta gäster och en kaxighet som vi uppskattar. Själv gillar jag sättet podden blandar humor och allvar, lättsamma ämnen och orädd antiimperialism där till exempel stödet för Palestina är extra viktigt nu. Samarbetet är också ett sätt för oss båda att hitta fler lyssnare respektive läsare, säger August Eliasson.

Fredrik Söderholm tycker att vänstern i dagens politiska klimat borde sluta se varandra som konkurrenter.

– Det känns som att högern, ironiskt nog, är betydligt bättre på att sträcka ut handen och etablera samarbete än vad vänstern är. Vi är så jävla fragmentiserade och får svårt att enas om någon tycker lite olika.

Varför tror du att det blivit så?

– Är inte detta lite identitetspolitikens baksida? Det här med känsligheten… Vi kan tycka samma sak om skattepolitiken men om du tycker olika i transfrågan så är du inte välkommen. Här är ju högern mycket bättre. Så länge det handlar om stängda gränser och sänkta skatter så kan de samarbeta eftersom småkäbblet alltid går att kompromissa om.

August Eliasson hoppas att samarbetet mellan Proletären och Gott Snack ska fortsätta att utvecklas.

– Vi har diskuterat många spännande idéer som förhoppningsvis kan bli verklighet längre fram.

Gott Snack har nyligen skiftat sändningstid till eftermiddagsradio som sänds från 15.00 till 16.30 på vardagar. Proletärens e-tidning och papperstidning kommer ut varje torsdag, och proletaren.se uppdateras dagligen.